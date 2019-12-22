مصر | عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في واقعة سرقة أموال وميداليات ودروع ونياشين من شقته.

وترافع أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن كابتن شادي محمد ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

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وكان الكابتن شادي محمد لاعب النادي اللأهلي ومنتخب مصر السابق، كشف تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه بقيام مجموعة من البلطجية بسرقة محتويات شقته، مشيرا إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة فوجد باب الشقة محطما وبعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال وسرقة مبلغ مالي ضخم.

وأوضح أن شهود العيان، أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدا أن كاميرا إحدى المحلات التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود الأشخاص.

وكان شادي قد رفض اتهام زوجته وشقيقها بأنهم وراء السرقة معلقا: "اللي موجودين في الفيديو سيتم اتهامهم بالسرقة ".