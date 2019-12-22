مصر | بمساعدة والده.. اعترافات صادمة لسيدة قتلت طفلا بمنشأة القناطر

ودفنت الزوجة، الطفل، دون تصريح، وجاء ذلك بمساعدة والده، خوفًا من المساءلة القانون، وعندما قامت والدة الطفل بالسؤال عنه لرؤيته وعدم رجوع الطفل أثيرت شكوكها حول الأمر، وعلى الفور قدمت بلاغ ضدهم.

وبمواجهة زوجة والد الطفل، اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها لا تقصد قتله، وأنه مجرد تأديب، وإنها كانت تعامله بطيبة طول فترة إقامته برفقتها هي ووالده.

وأمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وزوجها "والد الطفل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة للزوجة تهمة قتل الطفل، ووجهت للأب مساعدة الزوجة في إخفاء جريمتهم ودفن الجثة دون علم أحد.

وكما أمرت النيابة، في وقت سابق باستخراج جثة الطفل الذي قتل على يد زوجة والده، لانتداب الطب الشرعي، للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل ابن زوجها البالغ من العمر 3 سنوات، كما تم القبض على والد الطفل لتستره على الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

