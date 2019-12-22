مصر | تكثيفات أمنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل القوات الأمنية، بكافة المديريات جهودها لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وكما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

