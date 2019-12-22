مصر | خلال "حفلة تعذيب"..عامل يقتل زوجته في مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال "حفلة تعذيب"..عامل يقتل زوجته في مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عامل على قتل زوجته بعد حفلة تعذيب بشعة بمدينة بدر، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لضبط المتهم، حيث ثبت أنه لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بتشاجر زوجين داخل مسكنهما بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان لكشف الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهم برطم رأس زوجته في الحائط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وجار التحقيق.