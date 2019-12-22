مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": رفض دعوى أيمن نور.. وضبط سيدة الدعارة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": رفض دعوى أيمن نور.. وضبط سيدة الدعارة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، وشهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

الساعة بـ300 دولار.. تفاصيل مثيرة في قصة سيدة الدعارة بالدقي

باشرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على أحد المواقع الإباحية، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب مواطني الخليج في منطقة الدقي، مقابل 300 دولار في الساعة

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تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس "مليار دولار" لجلسة 28 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 28 يناير المقبل، وعلى النيابة العامة إعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة وشركة تراي أوشن" "موج"، وأويل كونسلتنج سرفيس وopt، ومتيرا mh "، لدى جميع البنوك المصرية والحصول علي بيانات ومعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات، والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين، وللتفاصيل اضغط هنا



"القضاء الإداري" يرفض دعوى أيمن نور (التفاصيل)

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، وقضت باستمرار حجب الموقع الخاص بالقناة.



قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، وقضت باستمرار حجب الموقع الخاص بالقناة، وللتفاصيل اضغط هنا



بسبب أحمد سعد.. قرار عاجل من المحكمة بشأن سمية الخشاب

قررت محكمة جنح الدقي تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 4 يناير المقبل، للإعلان بالدعوى، وسداد رسوم التصالح، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا قررت محكمة جنح الدقي تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 4 يناير المقبل، للإعلان بالدعوى، وسداد رسوم التصالح، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا "الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط موظف وبحوزته 152 قطعة أثرية

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط موظف مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط لحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار، وللتفاصيل اضغط هنا

حريق جيم "برو بلس" في الدقي.. والدفع بسيارات الإطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب بـ"جيم برو بلس"، بالدقي في الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية، وللتفاصيل اضغط هنا