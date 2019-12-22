مصر | المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عمرو إبراهيم"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم "عمرو إبراهيم"، تهمة تقليد أختام شعار الجمهورية لكل من: "كلية الحقوق جامعة حلوان، وكلية التجارة جامعة عين شمس، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة"، بأن قام باصطناعها على غرار الأختام الصحيحة لاستخدامها في تزوير محررات موضوع الاتهام الثاني.



وكما أسندت النيابة للمتهم تهمة تزوير رخصة القيادة المنسوب صدورها لمرور النزهة، ورخصة القيادة المنسوب صدورها لوحدة مرور أسيوط، ورخصة المرور المنسوب صدورها لوحدة مرور سوهاج، ورخصة القيادة المنسوب صدورها لوحدة مرور قنا، وشهادة تخرج باسم "بخيتة شنودة"، والمنسوب صدورها لكلية تجارة جامعة عين شمس، وتزوير 2 شهادات دراسات عليا باسم "علي شعبان" والمنسوب صدورها لكلية الحقوق جامعة حلوان، وتزوير شهادة تخرج باسم "مالك صلاح" والمنسوب صدورها لجامعة 6 أكتوبر، وعدد من الشهادات المنسوبة للجامعات المصرية.