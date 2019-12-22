مصر | تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس "مليار دولار" لجلسة 28 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس "مليار دولار" لجلسة 28 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 28 يناير المقبل، وعلى النيابة العامة إعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة وشركة تراي أوشن" "موج"، وأويل كونسلتنج سرفيس وopt، ومتيرا mh "، لدى جميع البنوك المصرية والحصول علي بيانات ومعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات، والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراي أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

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