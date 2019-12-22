مصر | رفض دعوى إلغاء ترشيح أعضاء "المحامين" بـ"القومي لحقوق الإنسان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض دعوى إلغاء ترشيح أعضاء "المحامين" بـ"القومي لحقوق الإنسان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية، كل من: نقيب المحامين بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.
وذكرت، أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح 3 من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.