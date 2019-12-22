أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تهنئ وزير الإعلام وتدعوه لزيارتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تهنئ وزير الإعلام وتدعوه لزيارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وتمنت له النجاح والتوفيق في مهمته، وأثنت على الاختيار.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن هيكل ابن الإعلام والصحافة، وسوف يسهم بجهد خلاق فى نهضة الإعلام المصري، والوصول إلى الأهداف التي تحقق الرسالة الإعلامية.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة، إنه بادر على الفور في الاتصال بأسامة هيكل وتهنئته وتمنى له التوفيق، ووجه له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، في مرحلة جديدة تتطلب التعاون والتناغم وتضافر الجهود، ومواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الموجهة ضد البلاد.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، على أن تعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها عام 2014.