أخبار مصر | التعديل الوزاري| عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، ووافق المجلس خلال الجلسة على التعديل الوزاري الجديد، ويشمل تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، وزارة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

ووافق مجلس النواب، على تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، والنواب هم كل من: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون.

وشمل التعديل الوزاري، تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهامه الحالية، ومحمد القصير، وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وخالد العناني، حقيبة السياحة والأثار، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة رانيا المشاط، التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

