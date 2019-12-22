أخبار مصر | اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا للهيئة العامة للطرق والكباري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا للهيئة العامة للطرق والكباري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قرارا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وكما أصدر الوزير، قرارا بندب المهندس سامي فرج رئيسا لقطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة.

وخلال اجتماع وزير النقل مع رئيس هيئة الطرق والكباري، أكد على ضروة العمل على مدار الساعة لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة؛ خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات السابقة والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزًا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، وذلك وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.