أخبار مصر | التعديل الوزاري| وزارة الشباب: تجديد الثقة لـ"أشرف صبحى" رؤية صائبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| وزارة الشباب: تجديد الثقة لـ"أشرف صبحى" رؤية صائبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن تجديد الثقة مرة ثانية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعد استقرارا ورؤية صائبة وإيجابية من القيادة السياسية فالوزارة تجتهد، تساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الاستراتيجية والتي تهتم ببناء الشخصية المصرية.

وأضاف "فوزي" لـ"الخليج 365" أن جميع العاملين بالوزارة يهنئون بعضهم لتجديد الثقة، مؤكدا أن الوزارة عملت على تطوير 5 الاف مركز شباب بعد أن رصدت السلبيات الموجودة بهم وحاليا تستكمل العمل على معالجة وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لرؤية الدولة وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التي يهتم بها الوزير حتى يكون هناك تمكين وتأهيل للشباب في مختلف المشروعات معالجة للبطالة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنهم حاليا يعملون على ماراثون زايد الخيري حيث سيتم عمل مؤتمر صحفي بعد يومين للإعلان عن التفاصيل الخاصة به على أن ينطلق الجمعة القادمة من محافظة السويس دعما لمعهد الاورام، متمنيا النجاح لأبطالنا في أولمبياد طوكيو 2020 متوقعا أنها ستشهد طفرة غير مسبوقة في تحقيق الميداليات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية.

