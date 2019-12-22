أخبار مصر | البرلمان يعلن خلو مقعد النائب السيد موسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يعلن خلو مقعد النائب السيد موسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، خلو مقعد النائب السيد السيد حسن موسى، بعدما أخطرت وزارة الداخلية المجلس بوفاته.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، 6 مشروعات قوانين لدراستهم، ومنهم مشروع قانون مقدم من النائب محمد عمارة بشأن بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 حول إصدار قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر بشأن تعديل قانون العقوبات إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والأمن الغذائي، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون 296 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان.

وكما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة وتنظيم الأزهر الشريف إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إنجي مراد فهيم بشأن تعديل بعض أحكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتضامن الاجتماعي.