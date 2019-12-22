أخبار مصر | التعديل الوزاري| تفاصيل اجتماع العنانى بقيادات السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| تفاصيل اجتماع العنانى بقيادات السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية، حيث التقى بقيادات الوزارتين ورؤساء القطاعات والمستشارين بهما، وقال الدكتور خالد العناني في أول اجتماعاته بهم، إن الدولة ارتأت أن التوقيت الآن أصبح مناسبًا لضم وزارتي السياحة والآثار خاصة في ظل المشروعات الأثرية الكبرى التي تقوم بها الدولة مثل المتحف الكبير.

وأضاف العناني أن هناك تكامل بين عمل الوزارتين، فهما وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل، فمصر غنية بمنتجاتها السياحة المتنوعة مثل الشواطئ والآثار، ولكن ما تتميز به مصر عن سائر الدول هو الآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار على ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، معربًا عن عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا، كما قام الوزير بجولة داخل مقر الوزارة بالعباسية حيث التقي بالموظفين والعاملين بها.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة السياحة الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية، واستمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل، فيما استعرض رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الدور المنوط بالهيئة، وما تقوم به في الترويج لمصر عالميًا، وطالبهم الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من النجاح في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.