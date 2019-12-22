أخبار مصر | التعديل الوزاري| بعد 55 عاما.. السياحة والآثار وزارة واحدة بقيادة العناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| بعد 55 عاما.. السياحة والآثار وزارة واحدة بقيادة العناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم الدكتور خالد العناني بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتعود الوزارة كما كانت يوم أنشئت لأول مرة في حكومة علي صبري في مارس عام 1964 حيث عين الدكتور عبدالقادر حاتم نائبًا لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي ووزيرًا للسياحة والآثار.

وعقب أداء اليمين توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية حيث التقى بقيادات وزارتي السياحة والأثار ورؤساء القطاعات والمستشارين بهما، حيث استعرض مسئولو وزارة السياحة الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية، واستمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل، فيما استعرض رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الدور المنوط بالهيئة، وما تقوم به في الترويج لمصر عالميًا، وطالبهم الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من النجاح في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.