أخبار مصر | التعديل الوزاري| بعد 55 عاما.. السياحة والآثار وزارة واحدة بقيادة العناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| بعد 55 عاما.. السياحة والآثار وزارة واحدة بقيادة العناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب أداء اليمين توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى مقر وزارة السياحة بالعباسية حيث التقى بقيادات وزارتي السياحة والأثار ورؤساء القطاعات والمستشارين بهما، حيث استعرض مسئولو وزارة السياحة الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية، واستمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل، فيما استعرض رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الدور المنوط بالهيئة، وما تقوم به في الترويج لمصر عالميًا، وطالبهم الوزير ببذل مزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من النجاح في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.