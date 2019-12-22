أخبار مصر | التعديل الوزاري| أهم تكليفات الرئيس لوزير الزراعة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| أهم تكليفات الرئيس لوزير الزراعة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفي مدبولي، والذي تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، وشملت التعديل الوزارى الجديد تولى السيد القصير وزيرا للزراعة والاستصلاح.

قال"القصير" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسند لى مهمام عدة وأكد على أهمية ملف الزراعة الذى يحتاج إلى جهد متواصل على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنفيذية فى مجالات تطوير وتحديث الزراعة المصرية.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى ديوان عام وزارة الزراعة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: "أننا نخطط خلال الفترة القادمة للانطلاق وليس البحث فى الماضى"، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكون من اجل إطلاق الكلمات أو التصريحات فقط ولكنها ستكون فترة للعمل الجاد الذى يستفيد منه المواطن.

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وأوضح وزير الزراعة الجديد، أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعى على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية تعكس الواقع وتوضح الجهود التى تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها وفقط لاستراتيجيتها.

وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن دور الإعلام محورى فى مساندة وزارة الزراعة لتحقيق نتائج إيجابية فى ملفات الزراعة العاجلة والمختلفة، وأن حق النقد مكفول للجميع لمواصلة العمل نحو الارتقاء بالأداء داخل الوزارة، لافتا إلى أن النقد يجب أن يكون بناء وليس هدام ويبتعد عن التصيد ومحاولات تشويه الإنجازات والعمل الجاد.

ووصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد إلى مقر ديوان عام وزارة الزراعة عقب أداء اليمين الدستورية اما الرئيس عبدالفتاح السيسى، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الجديد لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واصر الوزير عقب وصوله على مصافحة الصحفيين والإعلاميين عقب دخوله ديوان عام الوزارة، مؤكدا أهمية دور الإعلام فى التوعية بقضايا المجتمع المصرى وأهمية تطوير وتحديث القطاع الزراعى المصري.

