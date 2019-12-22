أخبار مصر | التعديل الوزاري| "اقتصادية النواب": الدولة حريصة على إزالة عقبات الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| "اقتصادية النواب": الدولة حريصة على إزالة عقبات الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية الجديدة بالحكومة وخاصة بالمجموعة الاقتصادية، والتي أقرها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالجلسة العامة اليوم مُرحب بها من بين أعضاء المجلس.

وأضاف العربي، في تصريح لـ "الخليج 365"، أن التعديل الوزاري غلب عليه طابع الخبرة والكفاءة، مُؤكدًا أن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كمسئول عن الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، كرئيسًا لمجلس الوزراء بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات أمام هذا الملف الحساس لحث المُستثمرين للاستثمار في بلادنا ونهضة القطاع بشكل عام.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن هناك ملفات في غاية الأهمية أمام نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرة التجارة والصناعة الجديدة أهمها حل مشاكل المصانع المُغلقة، وعجز الميزان التجاري، وأزمات الصناعات النسيجية، وعقبات قطاع الحديد والصلب والأسمنت.

كما أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عليها أن تقوم بوضع خطط إستراتيجية مُحكمة مُستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والاجتماعية.

