أخبار مصر | التعديل الوزاري| تعرف على اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| تعرف على اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت التغيرات الوزارية الأخيرة، التي شهدتها البلاد صباح اليوم، الأحد الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر الجاري، صدور قرار من رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بتولى منتصر مناع ميهوب جاد الحق، لواء طيار، منصب نائبًا لوزير الطيران المدني.

ويعد مناع أول شخص يتولي منصب نائب وزير الطيران المدني، خاصًة وأن هذا المنصب قد أستحدث ضم استحداث عدد كبير من المناصب خلال التعديل الأخير، كان مناع أحد خريجي الكلية الجوية 1982 م، كما أنه خدم في القوات الجوية، وتدرج في عدد كبير من المناصب العسكرية القيادية، إلا أن تخرج من القوات المسلحة برتبة لواء طيار أركان حرب.

تولي لواء طيار أركان حرب، منصب الإشراف على المطارات المدنية الخاضعة لوزارة الطيران المدني، وشركات الطيران المصرية، العربية، الأجنبية، كما أنه كان من ضم الفريق الذي عقد عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، التي أبرمت خلال الآونة الأخيرة.

