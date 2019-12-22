أخبار مصر | قدّم عشرات الاستشارات لخدمة الصناعة المصرية.. من هو محمد مجاهد نائب وزير التعليم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قدّم عشرات الاستشارات لخدمة الصناعة المصرية.. من هو محمد مجاهد نائب وزير التعليم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تطوير المنظومة التعليمية، وزيادة كفاءة التعاون بين قيادات وزارة التربية والتعليم، وافق مجلس النواب على تعيين الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، نائبًا للدكتور طارق شوقي.

ويعمل الدكتور محمد مجاهد أستاذًا للتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ عام 1990، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2016.

ونشر "مجاهد" العديد من الأبحاث في المحافل الدولية، وأشرف على عشرات الرسائل العلمية، كما قدم عشرات الاستشارات الهندسية لخدمة الصناعة المصرية، وشغل العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

Advertisements

وكان "مجاهد" أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ 2008 وحتى 2018 حينما تم اختياره لمنصب نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وله العديد من الإسهامات في مجال التعليم الفني؛ حيث ساهم في إنشاء عدد من المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي تمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، ومن أهم هذه المجمعات مجمع دمو بالفيوم، والذي أنشأ بالتعاون مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي، ويعمل بمناهج مناظرة لمناهج التعليم الفني في دول الاتحاد الأوروبي.



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

والنواب هم كل من: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشؤون.