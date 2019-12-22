أخبار مصر | أسعار التصالح في 6 وحدات محلية بمركز ومدينة العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار التصالح في 6 وحدات محلية بمركز ومدينة العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعي في حالة وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطوري والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 م.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 150 جنيها كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 210 جنيها و100 للمتر التجاري في أقل قيمة 300 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمي.

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.