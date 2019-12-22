شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي غادة شلبي ثاني سيدة تتولى منصب نائب وزير السياحة والآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس النواب الموافقة على التعديل الوزاري، الأحد، الذي ضم اسم غادة شلبي نائبة لوزير السياحة والآثار، بعد ضم الوزارتين، وتولي الدكتور خالد العناني مسؤوليتها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن غادة شلبي:

1· حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلون شعبة درسات سياحية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف سنة 1992.

2· بعد تخرجها تلقت العديد من التدريبات المهنية في شركة مصر للطيران والطيران المدني.

3· التحقت بالعمل في شركة أمريكان اكسبريس للسياحة وكروت الائتمان حيث تدرجت في المناصب القيادية المحلية والدولية.

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4· حصلت على منحه من الشركة للتدريب على فن القيادة والتطوير الاستراتيجي في مقر الشركة الرئيسي في بريطانيا.

5· تلقت العديد من الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة سواء في مقر الشركة الرئيسي في بريطانيا أو في الجامعة الأمريكية في القاهرة وهي على سبيل المثال فن الإدارة وهيكلة الشركات – التسويق السياحي – الإدارة المالية للمؤسسات – اقتصاديات السياحة – التوجيهات العالمية للإدارات الحكومية والخاصة.

6· التحقت بالعمل في شركة كانو للسياحة وهي من كبرى شركات السياحة في الخليج حيث عملت على مدى الخمس سنوات الأخيرة ان تقود فريق العمل بنجاح بالإضافة لما أكتسبته من خبره في ادارة الشركات الأجنبية والفرانشيز.

7· اشتركت في العديد من بورصات السياحة الإقليمية والعالمية.

8· لها خبرات واسعه في مناقشة العقود التجارية والتقنية في كافة قطاعات السياحة والسفر وتعظيم العائد من الطيران والفنادق والطيران العرض ومصدري السياحة العالمية.

9· لها خبرة عملية في دعم وتنشيط السياحة الإليكترونية.

10· عملت من خلال ادارتها للشركة على تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال.