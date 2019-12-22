شكرا لقرائتكم خبر عن من الثلاثاء إلى الجمعة.. «الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، وحتى الجمعة القادمة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وشمال سيناء، تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وقالت الهيئة، في بيان، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة، إن هناك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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وتابع البيان: «كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا».

وعن القاهرة الكبرى؛ فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الجمعة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية من 19 إلى 18، وشمال الصعيد من 20 إلى 19، وجنوب الصعيد من 23 إلى 22، وجنوب سيناء من 24 إلى 23 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.