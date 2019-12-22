شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري يكرم 137 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرًم المركز الثقافي الكوري، في القاهرة، 137 طالباً ممن اجتازوا الاختبار النهائي وطلاب دورة التوبيك اختبار اجادة اللغة الكورية، في اختتام دورات تعليم اللغة لكورية لعام 2019.
وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري ،يانج سانجن عن سعادته بتفوق طلبة معهد سيجونج وشفغهم بتعلم اللغة والثقافة الكورية، مشيراً إلى أن المركز يخطط لزيادة عدد مستويات اللغة والخدمات التي يقدمها معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية في مصر مثل إدخال دورة المستوى الثامن لأول مرة، وكذلك دورات اللغة الكورية المخصصة لمجال الأعمال.
وذكر أن هناك نحو 150 فرعا لمعهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية للأجانب في 60 دولة حول العالم.
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