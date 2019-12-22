شكرا لقرائتكم خبر عن هاني قسيس: 40% من رأسمال أي مشروع صناعي جديد تستفيد منه خزانة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورهاني قسيس نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقًا، إن إانشاء أي مشروع صناعي تتحصل الحكومة منه على نحو ٤٠ % من رأسمالها، حيث يخرج منها ١٤% ضريبة قيمة مضافة ونحو١٠ % جمارك وكهذا، مؤكدا ان تيسيير افتتاح مشروع جديد ليس في صالح صاحبه فقط وإنما يصب في صالح الخزانة العامة للدولة والاقتصاد المحلي في المقام الاول.

وأكد قسيس خلال مشاركته بجلسة الصناعة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الرابع، الأحد، أنه ليس في صالح الدولة عرقلة المشروعات الصناعية بالعديد من العقبات الإجراءاية وتعدد الإجراءات وتشدد والتعنت في إصدار الموافقات المطلوبة، وذلك لأنه يتم بذلك عرقلة أهداف الاستدامة المأمولة حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على أهداف التشغيل وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو الصناعي وكذلك تدفق الصادرات، مشددًا على ضرورو مراجعة الدولة لإجراءات الحكومة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية وذلك لتيسييرها وتبسيطها بما يعود على الاقتصاد المحلي بمكاسب ومنافع جمة.