شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: 10 ملايين جنيه للتعاقد مع كوادر بشرية بالتنسيق لسد العجز بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيجري الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، نهاية مارس 2020، موجهًا الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، للإنتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، وإدراج قري «برك الخيم» و«العسيلي» بمدينة «كرداسه» لخطط مشروعات المياه، وكذلك أهمية إدراج مشروع الصرف الصحي بقرية «أم دينار» بخطة العام الجاري.

كما أكد «راشد» في بيان، الأحد، على تخصيص ٨ مليون جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة «أبورواش» لتحسين ضغط وجودة المياه، مؤكدآ على أخذ عينات دورياً من محطة مياه الشرب بقرية «أبورواش»، للتأكد من صلاحية المياه حفاظآ على صحة المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدورى بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة، بحضور المهندس «محمود فوزى» السكرتير المساعد، والنواب «أحمد فاروق» و«محمود الصعيدى» و«أحمد يوسف عبدالدايم» و«سعد عبدالدايم» و«هيام حلاوة» و«علاء واليى» و«سعيد حساسين» و«طارق حسنين» و«إيهاب الخولى» والنائبة «شادية ثابت» والنائبه «نشوي الديب» .

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أكد المحافظ على أن المنظومة الصحية تلقى إهتماماً كبيراً من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة، مشيراً أنه تم تخصيص ١٠ مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الصحة، للتعاقد مع الكوادر البشرية، التي يوجد بها عجز بالمستشفيات والوحدات الصحية، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة القرى والمناطق النائية بالمحافظة، إضافه إلى أنه جاري التنسيق لتدبير الإعتمادات المالية لإنشاء مستشفى مركزى بكرداسة.

ووجه المحافظ خلال اللقاء رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بشارع مطار إمبابة، والتى تعيق أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع.

إلى جانب تكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم بشوارع «محمد حجازى» والعامل الأول والمنيرة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها، وتدعيم المناطق التي بحاجه إلى أعمدة إضافية.

وطالب المحافظ أعضاء مجلس النواب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح للتقدم للواحدات المحلية التابعة لهم قبل إنتهاء المدة المحددة، لإستقبال الطلبات في يناير القادم، مضيفآ بأنه تم الإنتهاء من تحديد القيم السعرية للتصالح في المخالفات، مع مراعاة البعد الإجتماعي أثناء تحديد السعر، وسيتم الإعلان عنها بكافة الوحدات المحلية.