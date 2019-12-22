شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينهي أزمة طالب دار العلوم.. ويسمح له بأداء امتحانات الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أزمة الطالب شعيب عمران الطالب بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم، والذي تم فصله بقرار من عميد الكلية، وتسبب القرار في إثارة عدد كبير من الطلاب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغاثوا برئيس الجامعة للتدخل وحل الأزمة.

كان عميد كلية دار العلوم فصل الطالب الفصل من الكلية لمدة شهر «لكي يكون عبرة لمن يتعرض للخوض في الأعراض ويتسبب في التشهير بمؤسسات الدولة العلمية والتربوية، وذلك لاتهامه بتحريض زميل آخر على تصوير إحدي الأنشطة الرياضية داخل الكلية، وتم فصل الطالب المحرض حسب الكلية دون المساس بمن قام بالتصوير«.

وقرّر رئيس الجامعة، قبول تظلم الطالب شعيب عمران وسحب الكلية لقرار الجزاء المشار إليه، والسماح له بأداء الامتحانات الشفوية والتحريرية للفصل الدراسي الأول، مع إعادة التحقيق مع الطالب فيما نسب إليه بمعرفة الإدارة المركزية للشؤون القانونية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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وتضمنت مذكرة رئيس الجامعة للكلية، أن القرار لم يعرض حتى تاريخه على رئيس الجامعة، اعمالا لقطعية نص المادة (127) من اللائحة المشار إليها، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

وأوضحت المذكرة، أن القرار تضمن عقوبة متعدية بأثرها لعقوبة أخرى مستقلة وردت في البند رقم (6) من المادة (126) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وهي عقوبة «الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر»، ما يقطع بإفراط العقوبة الموقعة على الطالب المذكور، وذلك سبب من أسباب عدم مشروعية القرار.

وأشارت إدارة الجامعة، أن السبب الوارد بالمادة الأولى من قرار فصل الطالب يحمل في طياته تعسفا في استخدام سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وتشي ظاهرا بإرادة الانتقام لدى الكلية، وهو ما لا يجوز في النظام التأديبي، فضلا عن تقرير القضاء لعدم مشروعيته، إذا ما اتصل بالقرار طبقا للنظام القانوني المقرر لذلك.

وأهابت مذكرة الجامعة بكلية دار العلوم التدقيق في الأخطاء اللغوية والمادية حفاظا على هيبة الكلية المتخصصة في علوم اللغة العربية، وتوقيرا لمكانة جامعة القاهرة العريقة، وذلك في ضوء ما حفل به القرار المشار إليه من أخطاء لغوية ومادية لا يمكن الصمت حيالها.