شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة، واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ومبادرة «حياة كريمة» التي تأتى ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً.

وقال «شعراوى»، الأحد، في أول تصريحات صحفية عقب تجديد الثقة له وزيرا للتنمية المحلية، لفترة ثانية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمى للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها، وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية في تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الإستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

وشدد الوزير على أنه سيواصل متابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها في كافة القطاعات والتى تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ودعم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحسين الميزات النسبية للمحافظات.