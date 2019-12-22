شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمبنى وزارة الخارجية دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاحد، اندلاع حريق محدود بأحد طوابق مقرها الكائن على كورنيش النيل، فيما أطفأته أجهزة الإطفاء الذاتي، حيث عملت بكفاءة مع الحادث.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «تم اتخاذ كافة الاجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بمبنى الوزارة».

وتابع حافظ أن «عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، وجاري التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق».