شكرا لقرائتكم خبر عن حبس زوجة شادى محمد 3 سنوات بتهمة سرقة شقته فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلي السابق و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ بتهمة سرقة شقته.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلى، والمنتخب بإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

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البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.