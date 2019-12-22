شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان يصل القاهرة وسامح شكرى يستقبله فى المطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي ، مساء اليوم الأحد، وزير خارجية اليونان ، نيكوس دندياس، في زيارة يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية.
واستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، في بنغازي، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله على أرض المطار، الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة .
وقال الوزير اليوناني خلال اللقاء ( نقف مع شركائنا الأوروبيين ضد الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق ، وان الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق خطر على ليبيا والمنطقة ) .
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