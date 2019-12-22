شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد النائب أسامة هيكل بعد تعيينه وزيرا للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال التهنئة للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام وعضو مجلس النواب السابق.

خلال حضورهم الجلسة العامة اليوم وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلو مقعد النائب أسامة هيكل عضو عن قائمة حب مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وذلك لتعينه وزيرا للدولة للإعلام.

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وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الفقرة الأخيرة من المادة"164" من الدستور تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين"

كما تقضى المادة 145 من قانون مجلس النواب والمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس بالحكومة أو أى منصب يخلو مكانه بالمجلس بتاريخ تعيينه.

وتابع عبد العال قائلا: "عملا بالدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية قدم أسامة هيكل استقالته من البرلمان".