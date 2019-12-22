شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن أى تقسيم إدارى لا يتعارض مع إجراء انتخابات المحليات

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وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن البعض يحاول وضع العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء ،مضيفا: مفيش علاقة ما بين انتخابات المحليات وبين القانون".

وتابع رئيس البرلمان : " أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور".