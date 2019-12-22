شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن أى تقسيم إدارى لا يتعارض مع إجراء انتخابات المحليات
وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن البعض يحاول وضع العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء ،مضيفا: مفيش علاقة ما بين انتخابات المحليات وبين القانون".
وتابع رئيس البرلمان : " أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور".
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