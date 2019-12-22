شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تعلن أسعار التصالح في 6 وحدات محلية بمركز ومدينة «العياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط، للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى، في حاله وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء «أحمد راشد» محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة «العياط» والوحدة المحلية «القطورى»، والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية ببرنشت، والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بطهما، والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمتانيا، والقري التابعة لها، والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى، التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل، والقرى التابعة لها.

Advertisements

وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض اقل من 6 م.

حيث جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى هي 150 جنيه، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإدارى 70 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإدارى 210 جنية و100 للمتر التجارى، في أقل قيمة 300 لأعلى قيمة و60 جنيه للمتر الخدمى، كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنية للمتر الخدمى.

وتواصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتي إنتهاء الموعد المحدد.