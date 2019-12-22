شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشكر الوزراء والنواب السابقين.. ويؤكد للجدد: «نبنى على ما أسسه من سبقوكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلاً منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة.

وهنأ مدبولي الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنيًا لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم، مشددًا على أن كل مسؤول في هذا الوطن يتولى المسؤولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغي ما نفذه من سبقوه، مؤكدًا أن المسؤولين في هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيهم.

وفي أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملفات الاستثمار، وكذا الإصلاح الإداري من الملفات التي تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، تقرر وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمي ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.