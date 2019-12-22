شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء بجلسة «النواب» بعد حلف اليمين.. و«عبدالعال» يعترض على التصفيق لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس الأحد حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق التعديل الوزاري الأخير الذي تم بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.

وأبدى عبدالعال، اعتراضه على ما قام به النواب من التصفيق لدى دخول الوزراء، لقاعة المجلس. قائلا: «مجلس النواب وفقا للثوابت البرلمانية لا يعرف أبدا التصفيق لأحد.. التصفيق لا يتم فقط داخل القاعة، إلا لرئيس الجمهورية فقط».

وداعب عبدالعال الوزير أسامة هيكل بقوله: «متقعدتشي في مقاعد النواب.. أتفضل في المقاعد الحمراء.. لم تعد لديك حصانة منذ الساعة الواحدة ظهرا.. وداعا للحصانة يا أسامة بيه».