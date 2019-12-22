شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية ترد على اتهامات اضطهاد مسلمي الإيغور: نحارب الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، چاو چى شيان، إن ما يحدث فى إقليم شينجيانج، تزييف وتشويه للحقائق على بعض وسائل التواصل الاجتماعى، موضحا أن الهدف معروف بالنسبة للصين وهو الحرب ضد الإرهاب، وهو نفس الوضع الذى تمر به مصر.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، فى مقر السفارة بحضور الوزير مفوض المستشار السياسى والاعلامى، لى دونج.
وقال شيان: الصين تحترم حقوق المسلمين وكافة الأديان، مع حقوق الإنسان، ومع المسلمين وغيرهم من كافة الأديان، مشيرًا إلي أن هناك قوى داخلية «متطرفة» ضد الصين وشعبها، مضيفا أن الصين بلد علمانى وليس بلد صينى، وهناك من يتهمها بمهاجمة المسلمين، في حين أن عدد المساجد فى 25 ألف مسجد.
وأشار إلي أن عدد السائحين الذين قاموا بزيارة شينجيانج خلال العامين الماضيين 150 مليون سائح، ما يدل على استقرار الأوضاع الأمنية، مضيفا أن بلاده لديها شراكة شاملة مع مصر، ويجب الاستفادة الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لتطوير العلاقات إلى أعلى المستويات.
وتواجه الصين اتهامات من مراقبين ومن مواطني الإقليم المسلمين باضطهادهم وتعذيبهم.
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