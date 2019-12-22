شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يتقدم باستقالته لمجلس النواب: وجدت من اللائق أن أحضر لكم بنفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم النائب أسامة هيكل باستقالته من مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، عقب حلفه اليومين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لتولي حقيبة وزير الدولة لشؤون الإعلام.

وقال «هيكل» في كلمته أمام مجلس النواب، أنه وجد أنه من اللائق أن يحضر بنفسه لمجلس النواب لتقديم استقالته، بدلاً من أن يرسلها للبرلمان عقب توليه المنصب الوزاري الجديد، وقال إنه يتوقع مزيداً من الدعم من البرلمان أثناء توليه المنصب الوزاري.

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد عرض نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي لا تجيز الجمع بين التعيين في الحكومة وعضوية مجلس النواب، والتي تنص على خلو مقعده من تاريخ تعيينه في الحكومة.