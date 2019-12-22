شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: خطابنا الديني لا يوظف سياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، جهود وزارة الأوقاف في مجالات الإيفاد، والترجمة، ودعم المراكز الإسلامية بالخارج، وجهود الوزارة في المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها، ورعاية الطلاب الوافدين، وإعداد وتأهيل الأئمة الموفدين بالخارج.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع أن مصر رائدة في الفكر الوسطي وتمارس السياسة النظيفة دائما، وأن خطابنا الديني لا يوظف سياسيًا لا في الداخل ولا في الخارج، وأن وزارة الأوقاف المصرية مستعدة لدعم الفكر الوسطي في مختلف دول العالم.

ولقيت تصريحات الوزير إشادة بالغة من رئيس اللجنة ووكيليها وأعضائها الذين وصفوا ما تقوم به وزارة الأوقاف في هذا المجال بالدور الرائد.