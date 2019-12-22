شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن ختام موسم الرصد الشتوي للطيور المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة البيئة عمليات الرصد الشتوى للطيور المائية بمحمية سالوجا وغزال بمحافظة أسوان.

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وقالت وزارة البيئة، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإتخاذ كافة الإجراءات لصون وحماية التنوع البيولوجى والطيور المائية خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى الرابع عشر .

وتشمل تلك العمليات رصد الطيور المائية في المنطقة ما بين السد العالى وخزان أسوان والمعلنه كمنطقة هامة للطيور IBA نظرا لتواجد نوع البط الحمرائى المهدد بالانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة iucn كذلك المناطق الواقعة من خزان أسوان وحتى كوبري أسوان المعلق مرورا بجزر محمية سالوجا وغزال والجزر المحيطه بها بالإضافة إلى جزيرة النباتات وشواطي منطقة غرب أسوان.

كما تضمنت عمليات الرصد تدريب عدد كبير من الباحثين الجدد على أساليب تصنيف الطيور كذلك طرق الرصد المختلفة واكتشاف أنواع جديدة لم ترصد من قبل بالمنطقة من الطيور المائية وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكوارد الشابة للعمل في مجال رصد الطيور ورفع كفاءة الباحثين لحماية الطيور والتنوع البيولوجي بما يتناسب مع المستوى العالمى في هذا المجال.