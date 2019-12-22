شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أول وزير يحمل حقيبة الآثار و السياحة معًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من الإرشاد السياحي إلى مقعد الوزارة، تخرج د. خالد العناني في كلية الإرشاد السياحي، وعين معيداً في جامعة حلوان ثم مدرسًا مساعدًا، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات ،عمل أستاذاً لعلم المصريات والسياحة قسم الإرشاد، وبكلية السياحة وإدارة الفنادق، جامعة حلوان، منذ عام 2011.

المصري اليوم يرصد مراحل حياة خالد العناني السياسية.

1. عضو مراسل في معهد الآثار الألماني في برلين، والمدير السابق لمركز التعليم المفتوح «2010 -2012».

2. عمل رئيساً لقسم الإرشاد السياحي 2011 ـ 2012، ونائب العميد لشئون التعليم والطلاب، عام 2012 ـ 2013.

3. أستاذ زائر في جامعة بول فاليرى، حيث قام بتدريس اللغة المصرية القديمة، والحضارة والآثار، في العديد من الجامعات العامة والخاصة.

4. أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية، ودرس الحفاظ على التراث في الماجستير.

5. حاصل على زمالة الدكتوراه في فرنسا، التي تمنحها وزارة التعليم العالى المصرية.

6. قدم أكثر من عشرين محاضرة ومؤتمرا وندوة في فرنسا وألمانيا وسويسرا.

6. باحث مساعد (2002-2011) والخبراء المعاونين العلمى ( منذ عام 2012 ).

7. عضو اللجنة العلمية للـ ENIM- الأولى الفرنسية مجلة علم المصريات عبر الإنترنت.

Advertisements

8. عضو اللجنة العلمية لـمجلة Egypte الفرنسية.

9. عضو في المجلس العلمى ( منذ 2014).

10. عضو مراسل في معهد الآثار الألمانى ( برلين ).

11. عضو الوفد المصرى الرسمى للمؤتمر الحادى عشر الدولى لعلماء المصريات في فلورنسا، إيطاليا ( 23-30 أغسطس ).

12. عضواً في ثلاث بعثات أثرية فرنسية- مصرية في أطفيح.

13. عضو الوفد المصرى الرسمى للمؤتمر الدولى التاسع لعلماء المصريات في غرونوبل، فرنسا.

14. عضو في delagation المصرية في الدورة ال18 للجنة التنفيذية للحملة الدولية لإنشاء متحف النوبة.

15. ممثل مصر في اجتماع حكومى دولى للخبراء تتعلق «مشروع توصية بشأن حماية وتعزيز المتاحف والمجموعات.

16. تولى الإشراف على متحف الحضارة منذ 2014، والمتحف المصرى بالتحرير 2015.

17. قامت الحكومة الفرنسية بتقليده وسام فارس في الفنون والآداب، وذلك بحديقة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة.

18. يتمتع العناني بصلات قوية مع الوسط السياحي والآثري، إضافة إلى العلاقات القوية مع مختلف الدبلوماسيين الغربين خاصة المهتمين بلادهم بالسياحة الثقافية، وقد رحب المستثمرين في القطاع السياحي بضم الحقيبتين معا، وتوقع العديد منهم مزيد من انتعاش الحركة الوافد خلال مرحلة توليه الحقيبة الجديدة.