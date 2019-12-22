الإتصالات تكرم طارق كامل بإطلاق اسمه على أحد القاعات بالوزارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسم الراحل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي توفي في 10 أكتوبر الماضى على إحدى قاعات الوزارة تخليدًا لذكراه، بحضور اسرته وعددا من قيادات القطاع تقديرا لجهوده وإسهاماته خلال السنوات التي تولى بها منصبه في الوزارة التي تم تأسيسها في عام 1999.

الاتصالات تكرم طارق كامل بإطلاق اسمه على أحد القاعات بالوزارة

وقال الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه تعرف على كامل منذ مايقرب من ٣٥ سنة عمل خلالها معه، مشيرًا إلى أنه تعلم منه أشياء كثيرة خلال تلك الفترة، مشددًا على أن كامل يستحق أن يكون صاحب لقب أبو الإنترنت في مصر وذلك لخبرته الكبيرة في المجال، حيث ساهم في نقل سرعة الإنترنت في شبكة الجامعات من ٦٤ إلى ٢٥٦.

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الاتصالات تكرم طارق كامل بإطلاق اسمه على أحد القاعات بالوزارة

وأشار نظيف إلى أنه كان له الفضل في وضع خطة قومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وساهم في بيع أول شبكة محمول في مصر بـ١٧ مليار جنيه، وساهم في تحرير قطاع الاتصالات وكان له الفضل في وضع شروط رخص المحمول في السوق المصرية، مؤكدًا أنه بعد ٢٠١١ كانوا على تواصل مستمر ولم يستسلم للمرض وعمل نائبا لرئيس شركة «إيكان»، وكان محبوبًا من الجميع.

الاتصالات تكرم طارق كامل بإطلاق اسمه على أحد القاعات بالوزارة

شارك محمود محي الدين، نائب رئيس البنك الدولى، في حفل التأبين عبر مقطع فيديو ذكر خلاله أنهم تزاملا منذ ٢٠ عامًا، واستمرت علاقتهم حتى آخر أيام حياته، وأنه كان يلجأ إليه في كل الأمور التي لا يعرفها، ويستعين به في أمور الإنترنت وأشار إلى انه كان يساهم بمهاره ودقة في إدارة أي ملف بالوزارة والحكومة. ولفت إلى ان قطاع الاتصالات شهد في عهده الكثير من التطوير والرسائل المتميزة التي أعطاها بالعمل الجماعى وكانت الوزارة أيامه جاذبة للاستثمار، حيث كان يعمل بمهنية وكان في سباق مع العالم ساهم في تقدم هذا القطاع.

الاتصالات تكرم طارق كامل بإطلاق اسمه على أحد القاعات بالوزارة

حضر الحفل أسرة الراحل وعلى رأسهم شقيقه الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق، وزوجته وأبناؤه، والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وزوجته الدكتورة زينب ذكى، الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على مشروع المتحف القومى للحضارة في الفسطاط.

كما حضر الدكتور حسام بدراوي، الدكتور على المصيلحي وزير التموين، الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وماريان عازر عضو مجلس النواب، خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر، المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، محمد عبدالفتاح المدير السابق لمكتب وزير الاتصالات طارق كامل، بهى الدين حسن ممثل مؤسسة الأسماء والأرقام العالمى «الأيكان».