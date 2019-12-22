شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الدكتور طارق محمد توفيق نائب وزير الصحة الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور طارق توفيق اليمن الدستورية، اليوم، نائبا لوزير الصحة والسكان، وهي المرة الثانية التي يتولى فيها هذا المنصب الذي سبق وشغله خلال تولي الدكتور أحمد عماد حقيبة الصحة.

سبق وتولى الدكتور طارق توفيق منصب مقرر المجلس القومي للسكان وعكف على وضع الاستراتيجية السكانية بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية للحد من الزيادة السكانية، وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة.

البيانات الشخصية:

الاسم: طارق محمد توفيق امين.

تاريخ الميلاد: 27 يناير 1993.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

مقرر المجلس القومي للسكان من 1 يويو 2016.

نائب وزير الصحة في يناير 2018.

الوظيفة السابقة: استاد الوبائيات والصحة العامة كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة من 2013 إلى الان.

مستشار البرنامج الوطنى لبحوث الدرن من 2014-إلى 2016.

مدير مساعد لمركز تطوير التعليم الطبى بكلية الطب القصر العينى من 2014 إلى 2016.

المؤهلات الأكاديمية:

دكتوراه في علم الوبائيات كلية الطب-جامعة القاهرة عام 2000.

ماجستير الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة 1996.

ماجستير طب الاطفال كلية الطب جامعة القاهرة 1993.

بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب جامعة القاهرة 1987.

شهادات إتمام التدريب من برنامج التعليم الدولى (الولايات المتحدة) في مجالات:

الصحة الانجابية 2017- الحوكمة والصحة 2017- نقص المناعة والإيدز 2016- النوع وتحسين الخدمات الصحية 2016- إدراة المعرفة والمعلومات 2016- المتابعة والتقييم 2016.

شهادة إتمام التدريب من جامعة جونز هوبكنز (وبائيات حوادث الطرق: الوقاية والتحكم في الدول النامية) 2016.

إدارة البحوث الإكلينيكية: كلية الطب جامعة القاهرة 2016.

دبلومة الصحة الإنجابية والجنسية: مؤسسة جينف للتعليم الطبى والتدريب-سويسرا 2014.

أساسيات وممارسة البحث الاكلينيكى: معهد الصحة الولايات المتحدة 2014.

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ترصد الأمراض المعدية: منظمة الصحة العالمية 2003.

منهجية البحوث والبحوث الوبائية-منظمة الصحة العالمية 2002.

تصميم المناهج الطبية: جامعة ايرفين الولايات المتحدة 2002.

بحوث النظم الصحية- المعهد الملكى للأمراض المتوطنة-هولندا 1997.

برنامج الوبائيات الحقلى والاحصاء الطبى-جامعة امورى- المركز الوطننى لمكافحة الامراض-الولايات المتحدة 1996.

الخبرة الإدراية:

مقرر المجلس القومى للسكان من 1 يونيو 2016.

المدير المساعد لمركز تطوير التعليم الطبى كلية الطب جامعة القاهرة من 2014 إلى 2016.

رئيس قسم طب الأسرة وطب المجتمع-كلية الطب جامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية من 2005 إلى 2013.

رئيس لجنة البحوث ولجنة اخلاقيات البحوث بكلية الطب جامعة الملك فيصل-المملكة العربية السعودية من 2007 إلى 2013.

استشارى للمنظمات العالمية:

منظمة الصحة العالمية: مساندة برنامج الدرن القومى 2015-2016.

منظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة للايدز: بحث الملامح الايدز في الاسكندرية 2015.

منظمة الصحة العالمية: تعزيز البرنامج الوطنى مكافحة فيروس سى 2015.

البحوث والنشر العلمى:

أكثر من 70 بحث علمى منشور في الدوريات الدولية في مجال (مكافحة السرطان- صحة الشباب-الامراض المعدية-السمنه-الصحة العامه) من 2006 إلى الان.

مراجع للبحوث لاكثر من 200 مجلة دولية.

عضو هئية تحرير لعدد من المجلات الدولية من 2010 إلى الآن.

عضوية المنظمات والمراكز الدولية:

المنظمة اسيا والباسيفى لمكافحة السرطان.

الجمعية الاوروبية لامراض الطفولة.

المنظمة الدولية لهشاشة العظام.

مؤسسة جينيف للتعليم الطبى والتدريب.