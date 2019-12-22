شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة في أول تصريح: الرئيس كلفني بأن يكون التطوير على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد محمد مرزوق القصير، وزير الزراعة الجديد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية ملف الزراعة باعتباره «ملف هام جدًا ويحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير ويحتاج أداء على الواقع والطبيعة يلمسه المواطن العادي».

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وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، عقب وصوله ديوان عام وزارة الزراعة يرافقه المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: «نسعي من خلال تحويل كل ما هو مكتوب إلى تطبيق على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنفيذية في مجالات تطوير وتحديث الزراعة المصرية».

وتابع القصير: «نخطط خلال الفترة القادمة للإنطلاق وليس البحث في الماضي»، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكون من أجل إطلاق الكلمات أو التصريحات فقط ولكنها ستكون فترة للعمل الجاد الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير الزراعة الجديد أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعي على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية تعكس الواقع وتوضح الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها وفقط لإستراتيجيتها.