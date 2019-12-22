شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير باقٍ وسحر نصر تلملم أوراقها.. ماذا حدث في التعديل الوزاري الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقف 10 وزراء لتأدية اليمين الدستورية لمناصبهم الجديدة في حركة تعديل وزاري، صباح الأحد، سبقها أخرى على مستوى المحافظين، قبل أقل من شهر.

ملامح عدة شهدها التعديل الوزاري الأخير، بعد أشهر من تداوله في وسائل الإعلام بين نفي وتأكيد، يرصدها «المصري اليوم»، في التقرير التالي.

بينما تنقضي الأيام الأخيرة للعام 2019، لملم 5 وزراء أوراقهم لتوديع حقائبهم الوزارية، عقب توليهم مناصبهم المختلفة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ يونيو 2018، فيما احتفظ 2 بالبقاء في الحكومة، مع تغيير منصبيهما.

على رأس المغادرين، جاءت الوزيرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، التي تخرجت في الجامعة الأمريكية، وبدأت عملها بالبنك الدولي، وتولت وزارة التعاون الدولي، عام 2015، ضمن حكومة رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، ثم جمعت بينها وبين حقيبة الاستثمار منذ عام 2017، لتنتهي مسيرتها، اليوم، في حكومة «مدبولي» الجديدة.

كما تضمنت قائمة المغادرين للوزارات، الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الذي شغل من قبل منصب قائد القوات الجوية المصرية، ليحل محله الكابتن طيار محمد منار عنبة، القادم من مركز تدريب شركة مصر للطيران.

غادة والي، التي اختيرت وكيلًا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، نهاية نوفمير الماضي، كانت واحدة من الأسماء المتوقع تغييرها في التعديل الحالي، لتحل محلها نيفين القباج، نائبتها، التي أدارت برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الأسر الفقيرة.

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كلعبة الكراسي الموسيقية، غادر المستشار عمر مروان منصبه كوزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ليتولى واحدة من الوزارت السيادية، وهي وزارة العدل، ليحل محل منصبه السابق، المستشار علاء فؤاد، الذي شغل من قبل منصب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

رانيا المشاط، هي الأخرى تركت منصبها في وزارة السياحة، لتتولى حقيبة التعاون الدولي، فيما تم دمج وزارتي الآثار والسياحة إلى الوزير خالد العناني، الذي شغل منصب وزير الآثار خلال فترة عمل الحكومة الحالية.

إلى جانب التخطيط، تم ضم التنمية الاقتصادية إلى الوزارة، مع فصل الإصلاح الإداري، لتظل هالة السعيد في منصبها، وجرى إسناد الإصلاح الإداري إلى الدكتور مصطفى مدبولي.

برفقة الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، غادر عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، ليحل محل الأول نيفين جامع، والثاني السيد القصير، صاحب التاريخ الطويل في إدارة البنك الزراعي المصري.

الوزير الذي اختير لأول وزارة إعلام بعد ثورة يناير 2011، عاد إلى وزارته من جديد، في منصب مستحدث تقلده أسامة هيكل، الذي ودّع زملائه من أعضاء مجلس النواب، إذ أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس، والحكومة، حسب المادة 355 من لائحة مجلس النواب.

25 وزيرًا احتفظوا بمناصبهم في حكومة مدبولي، على رأسهم كامل الوزير، وزير النقل، الذي تولى المنصب في مارس من هذا العام، ليعطيه الرئيس قبل شهر ونصف فرصة أخيرة لتجديد السكك الحديدية و«إلا هيمشي».

وشهد التعديل مفاجآت أبرزها بقاء الوزيرة هالة زايد في منصبها بحقيبة الصحة، في وقت ترددت فيه أخبار غير موثقة عن احتمالية تغييرها في التعديل، كما ظل على المصيلحي في منصبه وزيرًا للتموين، في ظل اعتراضات شهدتها الأشهر السابقة من المواطنين على منظومة الدعم التمويني.

في سياق متصل، احتفظت 3 من الوزارات السيادية بوزرائها، وهم محمد ذكي، وزير الدفاع، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية، كما زادت نسبة السيدات في الحكومة ليصل إلى 7 في ظل بقاء السفيرة نبيلة مكرم في منصبها وزيرة للهجرة، وإيناس عبدالديم، للثقافة، وياسمين فؤاد، للبيئة.