شكرا لقرائتكم خبر عن في الشارع.. غادة والي والعاملون بالتضامن يستقبلون «القباج» بالورود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، بتنظيم حفل استقبال للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة.

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واستقبلت «والي» وكل قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدارات المختلفة «القباج» بباقات من الورود والتصفيق.

واصطحبت «والي» القباج إلى مكتب الوزيرة، وكانت قد أعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهما ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامة لأول مليون مستفيد في 2017.

وتقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للوزيرة غادة والي وجميع العاملين بالوزارة على حفاوة الاستقبال، وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت

غادة والي والعاملين بالتضامن يستقبلون القباج بالورود والزغاريت