شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تطبيق الآذان الموحد في ألف مسجد بالقاهرة بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بدء تطبيق الأذان الموحد في ألف مسجد بالقاهرة الكبرى سيكون مع بداية العام الجديد، مؤكدًا أن التجربة نجحت وتم إزالة كل العقبات مع الشركة المنفذة، حيث يتم التطبيق بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث سيتم تعميم الأذان الموحد تدريجيًا في باقي المحافظات.

وأضاف «جمعة» خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأحد، للوقوف على جهود الوزارة في ظل التطورات العالمية لمواجهة التطرف، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تقوم بإعداد وطبع كتب دينية توعوية ثقافية لمخاطبة الشباب والعمل على تقديم توعية جيدة له من خلال كتيبات تحمل في الجيب.

Advertisements

و تابع أن تلك المجموعة من الكتب تتضمن فقه الدولة وفقه الجماعة، وهي تكشف زيف جماعة الإخوان المسلمين وتفند بالدليل والبرهان ما تقوم به تلك الجماعة والجماعات المتطرفة الأخرى، كما أن هناك كتاب آخر يحمل عنوان «الحوار الثقافي» بين الشرق والغرب وكتاب ثالث يحمل عنوان حماية دور العبادة سواء كانت للكنائس أو المساجد على حد سواء.

وقال «جمعة» إن الوزارة أعدت من قبل كتاب لحماية الكنائس فقط وتم ترجمته إلى 13 لغة وكان رمزًا وعنوانًا للتسامح، وأشاد به كل من تناوله في الشرق والغرب.

وأضاف أن مجموعة الكتب الدينية التثقيفية تشمل أيضًا ضالات الإرهابيين، ونعمة الماء نحو الاستخدام الرشيد والاستغلال الأمثل، موضحًا أن هذا الكتاب تم وضع مادته من خلال وزارة الري والموارد المائية، كما أن هناك كتاب آخر تحت عنوان «بناء الشخصية الوطنية» لغرس قيم الانتماء والولاء لمصر، لافتًا إلى أن الكتب يتم توزيعها على الشباب بالتعاون والتنسيق مع وزارت الشباب والرياضة والتعليم والتعليم العالي والثقافة.