شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» لـ «هيكل»: وداعًا للحصانة يا أسامة بيه.. لا يجوز أن تجلس في مقاعد النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داعب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ورئيس لجنة الاعلام والثقافة السابق بمجلس النواب، عندما وجده جالسا في مقاعد النواب، وقال عبدالعال مازحًا: «لا يجوز أن تجلس في مقاعد النواب، فأنت منذ الساعة الواحدة ظهرًا لم تعد نائبًا ولم يعد لك حصانة، عليك أن تجلس في مقاعد الوزراء الحمراء، بجوار المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية».

وأضاف :«وداعًا للحصانة يا أسامة بيه»، ثم استجاب هيكل ضاحكًا لحديث عبدالعال وانتقل إلى مقاعد الوزراء .