شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل تعديلات «تنظيم السجون» و«أوقاف الكاثوليك والإنجليين» إلى اللجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير لعرضها على الجلسة العامة.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بقيمة 26 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق، شرم الشيخ، والموقع في 21 أكتوبر 2019، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بشأن منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي، إلى اللجنة التشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 693 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

و قرر إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.

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وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف «الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد فهيم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان: الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.