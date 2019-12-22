شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النظام السورى تحاصر نقطة تركية شرق معرة النعمان فى ريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن قوات النظام السورى تحاصر نقطة تركية شرق معرة النعمان فى ريف إدلب بسوريا. وكانت سوريا شهدت هجمات إرهابية متزامنة استهدفت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز أمس السبت . Advertisements

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