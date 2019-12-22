شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة الجديد فى أول تصريح: الرئيس كلفنى أن يكون التطوير على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أهمية ملف الزراعة ملف هام جدا ويحتاج إلى عمل متواصل وجهد كبير ويحتاج أداء على الواقع والطبيعة يلمسه المواطن العادى، وهو ما نسعى من خلال تحويل كل ما هو مكتوب إلى تطبيق على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنفيذية فى مجالات تطوير وتحديث الزراعة المصرية.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية عقب وصوله إلى ديوان عام وزارة الزراعة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: "أننا نخطط خلال الفترة القادمة للانطلاق وليس البحث فى الماضى"، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكون من اجل إطلاق الكلمات أو التصريحات فقط ولكنها ستكون فترة للعمل الجاد الذى يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير الزراعة الجديد، أن دور الإعلام هو عرض رسائل تخدم القطاع الزراعى على كافة المستويات لصالح الدولة المصرية تعكس الواقع وتوضح الجهود التى تبذلها الحكومة لخدمة الزراعة المصرية وتحديثها وفقط لاستراتيجيتها.

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وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن دور الإعلام محورى فى مساندة وزارة الزراعة لتحقيق نتائج إيجابية فى ملفات الزراعة العاجلة والمختلفة، وأن حق النقد مكفول للجميع لمواصلة العمل نحو الارتقاء بالأداء داخل الوزارة، لافتا إلى أن النقد يجب أن يكون بناء وليس هدام ويبتعد عن التصيد ومحاولات تشويه الإنجازات والعمل الجاد.

ووصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد إلى مقر ديوان عام وزارة الزراعة عقب اداءة اليمين الدستورية اما الرئيس عبدالفتاح السيسى، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الجديد لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واصر الوزير عقب وصوله على مصافحة الصحفيين والإعلاميين عقب دخوله ديوان عام الوزارة مؤكدا اهمية دور الإعلام فى التوعية بقضايا المجتمع المصرى وأهمية تطوير وتحديث القطاع الزراعى المصري.

ووصل القصير إلى مقر وزارة الزراعة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب اعتماد مجلس النواب لأسماء الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية المختلفة.